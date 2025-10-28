Amazon annuncia fino a 30.000 licenziamenti: il più grande taglio di sempre nella storia dell’azienda

Dopo anni di espansione legata alla pandemia, il colosso dell’e-commerce inverte la rotta e riduce drasticamente la forza lavoro

Amazon si prepara a un massiccio piano di licenziamenti che potrebbe coinvolgere fino a 30.000 dipendenti in tutto il mondo. La notizia, riportata dal Guardian, segna una netta inversione di tendenza rispetto al periodo della pandemia, quando l’azienda aveva aumentato in modo significativo il proprio organico per far fronte all’impennata degli acquisti online.

Secondo le fonti, i tagli inizieranno a partire da oggi e interesseranno diversi reparti, inclusi quelli legati alle divisioni tecnologiche, logistiche e corporate. Cnbc definisce l’operazione “il più grande licenziamento nella storia di Amazon”, evidenziando come il colosso di Seattle stia cercando di ridurre i costi dopo anni di espansione aggressiva.

L’amministratore delegato Andy Jassy avrebbe giustificato la decisione con la necessità di “ottimizzare le risorse” e “adattarsi alle mutate condizioni economiche globali”. Gli analisti interpretano la mossa come un segnale di rallentamento della crescita nel settore dell’e-commerce, dopo il boom registrato tra il 2020 e il 2022.

Il piano di riduzione del personale si inserisce in un contesto più ampio di tagli che ha già interessato altre grandi aziende tecnologiche, tra cui Google, Meta e Microsoft, tutte alle prese con il calo della domanda e l’aumento dei costi operativi.