Ambra Angiolini, Marco Paolini e Massimiliano Gallo e non solo: a Cattolica una stagione teatrale da 20 spettacoli

Dal 18 novembre al Teatro della Regina e al Salone Snaporaz una stagione tra teatro civile, musica, danza e nuovi linguaggi

Venti spettacoli, due palcoscenici e un filo conduttore che attraversa storie personali e grandi questioni del presente. È "Storie che attraversano il nostro tempo", la nuova stagione 2026/2027 del Teatro della Regina e del Salone Snaporaz, realizzata dal Comune di Cattolica insieme ad ATER Fondazione. Il sipario si alzerà il 18 novembre, mentre la campagna abbonamenti partirà il 3 ottobre. Dal 10 ottobre sarà possibile acquistare i carnet e dal 17 ottobre i biglietti per i singoli spettacoli, online e in biglietteria. Il cartellone mette insieme teatro civile, narrazione, musica e danza, alternando grandi nomi della scena nazionale a compagnie e artisti impegnati nella ricerca di nuovi linguaggi.

Ad aprire la stagione del Teatro della Regina sarà Marco Paolini con "Bestiario idrico", il 18 novembre, un lavoro che parte dall'acqua per affrontare il rapporto tra ambiente, territorio e comunità. Il 28 novembre arriverà Ambra Angiolini, al debutto alla regia con "La misteriosa scomparsa di W", tratto dal testo di Stefano Benni. A dicembre spazio al musical con "Belle e la Bestia", fuori abbonamento, e a "Breaking Brecht – Sing’n’Song Cabaret. Lo strano caso di Bertolt Brecht", con Veronica Pivetti, Manuela Mandracchia e Lucia Vasini.

Il nuovo anno si aprirà con la danza e "Lo Schiaccianoci" della Royal Academy of Dance Italia, il 5 gennaio. Seguiranno "La città dei vivi", produzione Elsinor tratta dal romanzo di Nicola Lagioia, e "Fuori di tela", lo spettacolo di Filippo Caccamo. Tra gli appuntamenti più legati all'attualità c'è "A place of safety. Viaggio nel Mediterraneo centrale" di Kepler-452, in programma il 28 febbraio e nato dall'esperienza della compagnia a bordo della Sea-Watch 5. Il 6 marzo toccherà invece ad Antonio Rezza e Flavia Mastrella con "Metadietro". La musica tornerà protagonista il 19 marzo con il jazzista Gonzalo Rubalcaba e "Gonzalo Plays Pino", omaggio a Pino Daniele.

La danza contemporanea sarà rappresentata da Dewey Dell con "Le Sacre du Printemps", mentre Serena Sinigaglia porterà in scena "Eumenidi. Tutta, tutta del padre io sono". A chiudere la stagione del Regina, il 13 aprile, sarà Massimiliano Gallo con "Malinconico – Moderatamente felice", tratto dall'universo narrativo di Diego De Silva. Il secondo percorso si sviluppa al Salone Snaporaz, pensato come spazio per la sperimentazione e per forme più ibride. Si parte il 26 novembre con la prima nazionale del concerto disegnato di Jesse The Faccio, realizzato in collaborazione con il Regina Fumetti Festival, dove la musica dialogherà con le immagini di Alessandro Baronciani, Elisa Menini, Guido Brualdi e altri ospiti.

Seguiranno "Dodeskaden" di Michele Segreto, "Abitare la terra" con Silvio Castiglioni, "Nuda preghiera" di Emilio Rentocchini con Angela Malfitano e Paolo Musio e "Gli sprecati", concerto disegnato di James Jonathan Clancy e Michelangelo Setola. Il programma proseguirà con "80 centesimi" di Pietro De Nova e si chiuderà l'11 marzo con "Barok’ n’ roll" de Gli ululanti – Il Dirigibile, inserito nel progetto regionale Teatro e salute mentale. La stagione guarda anche ai più giovani. Cinque spettacoli per bambini e famiglie, dai 3 anni, saranno proposti la domenica pomeriggio a partire dal 22 novembre, con compagnie come Gek Tessaro, Teatro del Buratto, Compagnia teatrale Mattioli, Collettivo Clown e Fontemaggiore Centro di Produzione Teatrale. A completare l'offerta ci saranno i matinée dedicati alle scuole, dal nido alla secondaria di primo grado, con spettacoli, anche in lingua inglese, e una lezione-concerto dedicata a Ludwig van Beethoven.