Amici del Mulino Sapignoli: confermato il direttivo, Roberta Cianferoni resta presidente

Rinnovo all’unanimità delle cariche e nuovi progetti in arrivo: corsi, collaborazioni sul territorio e il ritorno della Lucciolata nel calendario eventi

Mercoledì 15 aprile si è tenuta l'assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione di Promozione Sociale degli Amici del Mulino Sapignoli che ha provveduto ad eleggere il nuovo direttivo.

Riconfermata all'unanimità l'intera squadra da Roberta Cianferoni che ricoprirà il ruolo di presidente e tesoriere dell'associazione, a Guendalina Salvigni nel ruolo di vice presidente e Adriana Musco in qualità di segretaria dell'associazione. A completare il direttivo i consiglieri Grazia Innocenti, Pasquale Guidi e Luigi Amato.

Per l'occasione, oltre a rendicontare il lavoro svolto sinora, la presidente ha illustrato le nuove iniziative che andranno ad affiancare le rassegne letterarie già consolidate negli anni quali ad esempio Muse al Museo, il Mulino Macina ...Eccellenze, gli eventi di magia e quelli natalizi legati al presepe al mulino. Tra le novità di rilievo da segnalare diversi eventi in collaborazione con associazioni del territorio e con l'amministrazione comunale, la realizzazione di diversi corsi quali il corso di scrittura autobiografica che si sta concludendo in questi giorni, il corso esperienziale di arte e movimento di prossimo avvio e il corso di storia nell'arte contemporanea che prenderà avvio in autunno. Il calendario si arricchirà anche di nuovi appuntamenti serali di veglie a tema e il gradito ritorno della Lucciolata.