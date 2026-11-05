Amministrative 2027, Rimini in Comune cerca un candidato alternativo

L’associazione politica avvia il confronto con comitati, ambientalisti e forze della sinistra per costruire un progetto in vista delle prossime elezioni. Al centro casa, lavoro, periferie e tutela dei beni pubblici

Le candidature per le amministrative del 2027 cominciano a circolare, ma a Rimini c'è chi guarda già oltre i nomi e prova a costruire un progetto politico alternativo. È Rimini in Comune-Diritti a Sinistra, che annuncia di essere al lavoro per individuare un candidato o una candidata alla carica di sindaco, attraverso un confronto con le realtà cittadine rimaste fuori dal Consiglio comunale e dalla Giunta negli ultimi cinque anni.

A spiegare il percorso è la stessa associazione politica, che ricorda le parole di Savio Galvani durante la trasmissione "Fuori dall'Aula" su Icaro Tv, lo scorso 21 ottobre. Il lavoro, fanno sapere, è iniziato da tempo e coinvolge associazioni ambientaliste, comitati e alcuni partiti di sinistra. L'obiettivo è trovare una convergenza su una figura capace di rappresentare una visione diversa della città, con "una sana passione politica e un profondo amore per la nostra Rimini". Nel documento, Rimini in Comune descrive una città attraversata da trasformazioni rapide, che secondo l'associazione stanno facendo arretrare i diritti di una parte della popolazione. Tra le questioni indicate ci sono la precarietà lavorativa e la difficoltà di trovare un'abitazione dignitosa, ma anche le condizioni di chi vive nelle periferie o nelle zone più urbanizzate, dove traffico e inquinamento incidono sulla qualità della vita.

La proposta è quella di superare quello che viene definito il "dualismo politico territoriale" e dare maggiore spazio alle esperienze sociali e ambientali già attive nei quartieri. Un percorso che, nelle intenzioni dell'associazione, dovrà coinvolgere anche i giovani e le realtà che si oppongono a un modello di sviluppo condizionato dai grandi interessi economici, rivendicando centralità per i beni pubblici e per l'interesse collettivo. Per ora non ci sono nomi ufficiali. La priorità dichiarata da Rimini in Comune è costruire una proposta condivisa, capace di mettere insieme le diverse realtà della sinistra cittadina e presentarsi alle amministrative del 2027 con un progetto alternativo per Rimini.