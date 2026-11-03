Santarcangelo Osteria Antiga rilancia, nuovo look e a tavola nuove proposte

Il locale racconta il territorio con un'attenzione particolare al pesce. Nuovo staff, unisce tradizione e nuove idee senza dimenticare la sua identità

A Santarcangelo di Romagna, Osteria Antiga (via Ugo Braschi 85) dopo la riapertura avvenuta a novembre 2025, ha intrapreso un progetto di rilancio che punta su una cucina di mare autentica, profondamente legata al territorio e alle sue tradizioni più vere. Qui il protagonista è il pesce nostrano, quello delle nostre barche e dei pescatori dell’Adriatico, scelto quotidianamente per garantire freschezza e qualità.

Una materia prima che viene lavorata nel rispetto dei tempi e dei metodi di una volta, lasciando che siano i sapori a raccontarsi. La proposta si sviluppa come un percorso di degustazione che accompagna l’ospite dagli antipasti, tra preparazioni calde e fredde, fino ai primi e ai secondi di pesce, per concludere con il dessert.

Un’esperienza completa, costruita con equilibrio e coerenza. In carta trovano spazio piatti che richiamano la memoria gastronomica del territorio rivisitati come gnocchi al nasello con porcini e datterini, insalata di seppia con finocchi e chicchi di melograno, mazzancolle alla carbonara, seppia alla piastra con crema di zucca, cavolfiori e porcini.

Una cucina che non rincorre le mode, ma riscopre e valorizza ricette e ingredienti sempre più rari da trovare nei locali contemporanei. Accanto alla proposta principale, è presente una selezione più contenuta di piatti di terra, inserita con discrezione per completare l’offerta.

L’ambiente è curato ma informale, con cucina a vista e dettagli che richiamano il mondo marino, mentre l’accoglienza resta uno degli elementi centrali dell’esperienza.

Osteria Antiga si conferma così come un indirizzo autentico, dove il mare viene raccontato attraverso una cucina sincera, fatta di gesti, memoria e sostanza.

Per informazioni e prenotazioni è consigliato contattare direttamente il locale (377-397 2925) o utilizzare i canali online dedicati.

Osteria Antiga è aperto giovedì, venerdì e sabato a cena e alla domenica a pranzo (per la festa di San Martino sabato e domenica a pranzo e a cena).

ARTICOLO PUBLIREDAZIONALE