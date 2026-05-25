Amministrative, seggi aperti fino alle 15: poi lo spoglio
Nel Riminese sono chiamati alle urne i cittadini di due Comuni dell’entroterra: Mondaino e Morciano di Romagna
A cura di Redazione
25 maggio 2026 07:12
Hanno riaperto alle 7 di questa mattina i seggi per la seconda giornata di voto delle elezioni amministrative, che coinvolgono quasi 750 Comuni italiani e 18 capoluoghi di provincia. Le operazioni di voto proseguiranno fino alle 15, orario in cui inizierà immediatamente lo spoglio delle schede.
Nel Riminese sono chiamati alle urne i cittadini di due Comuni dell’entroterra: Mondaino e Morciano di Romagna.