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Amministrative, seggi aperti fino alle 15: poi lo spoglio

Nel Riminese sono chiamati alle urne i cittadini di due Comuni dell’entroterra: Mondaino e Morciano di Romagna

A cura di Glauco Valentini Redazione
25 maggio 2026 07:12
Amministrative, seggi aperti fino alle 15: poi lo spoglio -
Provincia di Rimini
Attualità
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Hanno riaperto alle 7 di questa mattina i seggi per la seconda giornata di voto delle elezioni amministrative, che coinvolgono quasi 750 Comuni italiani e 18 capoluoghi di provincia. Le operazioni di voto proseguiranno fino alle 15, orario in cui inizierà immediatamente lo spoglio delle schede.

Nel Riminese sono chiamati alle urne i cittadini di due Comuni dell’entroterra: Mondaino e Morciano di Romagna.

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