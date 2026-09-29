Ampliamento della Fiera di Rimini, Confindustria: "Un'occasione per tutta la Romagna"

L'associazione sostiene il progetto di ampliamento: "Può attirare grandi manifestazioni internazionali e creare nuove opportunità di lavoro"

L'ampliamento della Fiera di Rimini può diventare un'occasione di crescita non solo per il capoluogo, ma per l'intera Romagna. È questa la posizione espressa da Confindustria Romagna, che guarda al potenziamento del quartiere fieristico come a un intervento capace di rafforzare l'economia del territorio.

Per l'associazione, la Fiera rappresenta una delle infrastrutture centrali del territorio e l'aumento degli spazi potrebbe consentire di ospitare nuove manifestazioni di grande respiro internazionale. Un effetto che, secondo Confindustria, avrebbe ricadute anche sull'indotto e sul settore dell'ospitalità, soprattutto grazie alla possibilità di ampliare il calendario degli appuntamenti oltre i tradizionali mesi di maggiore affluenza turistica. L'obiettivo indicato è quindi quello di utilizzare la Fiera come uno degli strumenti per rendere Rimini più attrattiva durante tutto l'anno. Un calendario più ampio, secondo l'associazione, potrebbe sostenere hotel, servizi e attività economiche anche nei periodi normalmente meno interessati dai grandi flussi turistici.

Il progetto di ampliamento del quartiere fieristico prevede un nuovo padiglione sul lato ovest della struttura e un potenziamento dei parcheggi. L'iter per l'approvazione è stato avviato nel 2026 con il procedimento unico promosso dal Comune di Rimini. Confindustria lega inoltre lo sviluppo della Fiera alla possibilità di creare nuove occasioni occupazionali e di rafforzare l'attrattività del territorio per diversi settori.

"Investire nel potenziamento della Fiera significa promuovere una visione moderna e integrata dello sviluppo territoriale", sottolinea l'associazione, indicando nell'integrazione tra innovazione, accoglienza e sostenibilità la direzione da seguire. L'idea, dunque, è quella di fare della Fiera un motore capace di produrre effetti oltre i giorni delle singole manifestazioni, contribuendo ad allungare la stagione turistica e a consolidare il ruolo di Rimini e della Romagna nel circuito fieristico internazionale.