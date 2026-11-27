Ampliamento della Fiera di Rimini, il Comune darà accesso agli atti ai 14 residenti ricorrenti

Dopo la sentenza del Tar di Bologna, l’amministrazione consentirà la consultazione delle osservazioni sul progetto. Esclusi cinque cittadini che non risiedono nell’area interessata

Il Comune di Rimini consentirà ai cittadini ricorrenti di consultare le osservazioni presentate nell’ambito del procedimento per l’ampliamento del polo fieristico. Lo ha comunicato l’amministrazione dopo la sentenza del Tar di Bologna n. 01092/2026, che ha disposto l’accesso alla documentazione entro i termini stabiliti dal giudice. La consultazione riguarderà però soltanto 14 dei 19 cittadini che hanno presentato ricorso: saranno ammessi i residenti nell’area interessata dal progetto, mentre resteranno esclusi cinque ricorrenti non residenti.

In una dichiarazione, il Comune ricorda che l’accesso agli atti era stato inizialmente differito alla conclusione della Conferenza dei Servizi, per consentire gli approfondimenti sul progetto. La decisione, precisa l’amministrazione, era stata confermata anche dal Difensore civico dell’Emilia-Romagna. Ora, in seguito alla pronuncia del Tar, la documentazione sarà resa disponibile ai 14 cittadini residenti, nei tempi indicati dal giudice amministrativo.