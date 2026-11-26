Cattolica, lite in strada e aggressione ai Carabinieri: arrestato un 33enne

L’intervento dei militari dopo una segnalazione per una discussione tra due uomini vicino al centro. Il 33enne avrebbe opposto resistenza e minacciato gli operanti durante le procedure in caserma

Bottiglie di vetro infrante e una lite in strada, poi l’intervento dei Carabinieri e l’arresto di un uomo. È successo nella tarda serata di mercoledì 25 novembre a Cattolica, nei pressi del centro. Un 33enne di nazionalità ucraina, residente in zona e incensurato, è stato arrestato in flagranza con l’ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale.

I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Riccione sono intervenuti intorno alle 22, dopo alcune segnalazioni arrivate alla Centrale operativa dell’Arma. I cittadini avevano riferito di una lite tra due uomini durante la quale erano state rotte alcune bottiglie di vetro. Una volta sul posto, i Carabinieri hanno individuato i due, entrambi in evidente stato di alterazione, verosimilmente dovuto all’abuso di alcol, e hanno proceduto al controllo. Uno dei coinvolti ha collaborato, mentre il 33enne si è rifiutato di fornire le proprie generalità e, nel tentativo di allontanarsi, avrebbe opposto resistenza fisica ai militari. Per bloccarlo è stato necessario l’intervento di una seconda autoradio.

La situazione è proseguita anche in caserma, dove l’uomo avrebbe ostacolato le operazioni di fotosegnalamento, sferrando calci, spintonando i Carabinieri e rivolgendogli minacce. L’identificazione è stata possibile soltanto dopo una mediazione. Nessun militare ha avuto bisogno di cure sanitarie.

Oltre all’arresto, il 33enne è stato sanzionato amministrativamente per manifesta ubriachezza. Su disposizione della Procura della Repubblica di Rimini è stato trattenuto nelle camere di sicurezza dell’Arma e nella mattinata di oggi sarà accompagnato al Tribunale di Rimini per il giudizio direttissimo.