VIOLENZA SULLE DONNE Pedinamenti, minacce e 129 telefonate in un giorno: arrestato per stalking l'ex compagno

Le persecuzioni sarebbero andate avanti per anni

Nel giorno dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo, 62 anni, imprenditore, accusato di atti persecutori nei confronti dell'ex compagna. La vicenda, emersa dopo che la donna ha chiesto aiuto davanti alla Questura, racconta anni di minacce, aggressioni e comportamenti ossessivi, che si sarebbero intensificati dopo la fine della relazione. L'intervento è scattato nel tardo pomeriggio del 25 novembre. La donna, visibilmente impaurita, si è presentata davanti agli uffici di polizia dopo essersi accorta di essere seguita in auto dall'ex compagno, che la stava pedinando fin dall'uscita dal lavoro.

In un primo momento la vittima non voleva nemmeno entrare in Questura, né raccontare quanto stava accadendo. Il timore di possibili ritorsioni contro di lei e i figli era tale da impedirle di affidarsi agli stessi agenti. Gli investigatori della Squadra Mobile sono riusciti però a instaurare un rapporto di fiducia, accompagnandola in un ambiente protetto e raccogliendo la sua testimonianza.

Dalle dichiarazioni è emerso un quadro di vessazioni che andava avanti da anni. Già nel marzo 2023 l'uomo era stato raggiunto da un ammonimento del Questore di Rimini per precedenti comportamenti persecutori. Considerata anche la disponibilità di armi, il 31 marzo dello stesso anno era stato disposto il ritiro cautelare di quelle legalmente detenute, seguito dal sequestro amministrativo.

Nel 2024, lo stesso imprenditore era finito nei guai per atti persecutori, danneggiamento, estorsione, percosse, lesioni, offesa e diffamazione nei confronti di sei dipendenti della sua azienda.

I provvedimenti non avrebbero però fermato l'uomo che avrebbe continuato a controllare gli spostamenti dell'ex compagna, effettuando appostamenti vicino all'abitazione e al luogo di lavoro e cercando ripetutamente di contattarla per telefono e attraverso altri canali.

Dopo la fine definitiva della relazione, nel maggio 2026, le persecuzioni sarebbero diventate ancora più insistenti. La donna ha raccontato di ricevere quotidianamente decine di telefonate anonime e numerose e-mail, con dichiarazioni d'amore alternate a insulti e minacce di violenza, rivolte anche ai figli.

«Ti distruggo, faccio del male ai tuoi figli, tanto io ho tanti soldi e so come farti del male», «ti faccio a pezzettini» e «se non posso più averti per amore ti prendo a pezzi talmente piccoli che non te ne accorgi neanche». Sono solo alcuni dei messaggi ricevuti.

Ha inoltre riferito di essere stata colpita con un pugno al volto lo scorso settembre e di aver cambiato le proprie abitudini, facendosi accompagnare da familiari e conoscenti per evitare incontri con l'ex compagno.

Tra gli elementi raccolti dagli investigatori spicca il numero delle chiamate ricevute il 25 novembre: ben 129 in circa dieci ore, spesso a distanza di uno o due minuti l'una dall'altra.

La Polizia ha acquisito messaggi, registri telefonici, e-mail e filmati, raccogliendo anche le testimonianze dei familiari. Nel frattempo gli agenti hanno notato più volte l'auto dell'uomo transitare nei pressi della Questura, con il conducente intento a guardare verso gli uffici. Il veicolo è stato intercettato dalle Volanti e l'uomo accompagnato in Questura.

Sulla base delle dichiarazioni e dei riscontri raccolti, è scattato l'arresto in flagranza per atti persecutori. Al termine degli accertamenti, l'uomo, difeso dall'Avv. Piero Venturi, è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria per la convalida dell'arresto. L'indagine è stata coordinata dalla dalla pm Sara Posa.

"La Questura di Rimini" si legge nella nota stampa "assicura, attraverso la Squadra Mobile, le Volanti, la Divisione Anticrimine e tutti gli altri Uffici della Questura, un'attività costante e coordinata di prevenzione, ascolto e contrasto alla violenza di genere. Un impegno che non si limita alle ricorrenze istituzionali, ma si rinnova ogni giorno, attraverso interventi, attività investigative, misure di prevenzione e iniziative di sensibilizzazione."

Chiedere aiuto è possibile: gli strumenti di tutela della Polizia di Stato

La Polizia di Stato ricorda che nessuna donna deve sentirsi sola o costretta a subire in silenzio situazioni di violenza, minaccia o persecuzione. È possibile rivolgersi in qualsiasi momento agli uffici di Polizia, alle Questure e ai Commissariati, anche semplicemente per raccontare quanto sta accadendo, ricevere ascolto e conoscere le possibilità di tutela, senza necessariamente arrivare subito alla formalizzazione di una querela. Tra gli strumenti di prevenzione a disposizione vi è l'ammonimento del Questore, che, nei casi previsti dalla legge, può essere richiesto anche senza presentare denuncia. Gli operatori sono in grado di raccogliere le segnalazioni, acquisire gli elementi utili e attivare, quando necessario, le procedure previste dal Codice Rosso e gli interventi di protezione.Per le situazioni di pericolo immediato è sempre possibile contattare il Numero Unico di Emergenza 112. È inoltre attivo, gratuitamente e 24 ore su 24, il numero 1522, dedicato alle donne vittime di violenza e stalking, mentre attraverso l'applicazione YouPol è possibile trasmettere segnalazioni alla Polizia di Stato.

Chiedere aiuto è il primo passo per uscire dalla violenza. La Polizia di Stato c'è, ascolta e interviene: nessuna donna deve avere paura di rivolgersi alle istituzioni.