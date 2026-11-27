Ampliamento della Fiera di Rimini, il Tar dà ragione ai residenti: il Comune dovrà consegnare gli atti

Accolto il ricorso dei cittadini che avevano chiesto accesso alla documentazione sul progetto. L’amministrazione avrà 30 giorni per fornire i materiali

Il Comune di Rimini dovrà consegnare ai residenti e ai proprietari confinanti con il quartiere fieristico gli atti relativi al progetto di ampliamento della Fiera. Lo ha stabilito il Tar dell’Emilia-Romagna con la sentenza n. 1862 del 26 novembre 2026, che ha accolto il ricorso presentato dai cittadini contro il rifiuto dell’amministrazione di concedere l’accesso alla documentazione.

Il giudice ha ordinato al Comune di fornire entro 30 giorni tutti i documenti richiesti l’11 maggio scorso, comprese le osservazioni degli altri soggetti coinvolti e i contributi istruttori. L’amministrazione è stata inoltre condannata al pagamento delle spese legali. La sentenza chiarisce che il diritto di accesso agli atti può essere esercitato anche mentre un procedimento amministrativo è ancora in corso. I documenti preparatori non possono essere negati soltanto perché le decisioni non sono definitive: un eventuale rinvio deve essere motivato da ragioni concrete, che secondo il Tar nel caso in esame non sussistevano.

Il tribunale non ha valutato il merito del progetto di ampliamento della Fiera, ancora in fase di definizione, ma ha riconosciuto il diritto dei cittadini a conoscere gli atti che riguardano le trasformazioni del territorio e che possono incidere sulla proprietà e sulla qualità della vita. L’Osservatorio Ampliamento Fiera parla di una vittoria per i residenti e per la comunità riminese, sottolineando che la trasparenza deve essere garantita durante il procedimento e non soltanto quando le scelte sono ormai definitive. Nel comunicato, l’Osservatorio ringrazia l’avvocato Giovanni Delucca, del Foro di Bologna, che ha assistito i cittadini nel ricorso.