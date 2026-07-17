Ampliamento dell'aeroporto Fellini di Rimini, procede l'iter con un importante via libera

Il sì del Consiglio Comunale nella seduta del 16 luglio

Nel corso della seduta di ieri (16 luglio), il Consiglio comunale di Rimini ha approvato quattro punti all'ordine del giorno. Tra le decisioni principali figura l'assestamento di bilancio, insieme al via libera alla variante urbanistica necessaria per l'ampliamento dell'aeroporto Fellini e all'approvazione di una mozione sulla realizzazione di una bretella viaria tra il villaggio Primo Maggio e la superstrada per San Marino.

Con 17 voti favorevoli, nessun contrario e 9 astenuti, l'aula ha dato dunque il proprio assenso alla variante urbanistica necessaria al progetto di riqualificazione e ampliamento dell'aeroporto internazionale Federico Fellini di Rimini e San Marino, promosso da AiRiminum nell'ambito della Conferenza di servizi con l'Enac. L'intervento riguarda l'ampliamento dell'area partenze, delle zone di attesa e della terrazza panoramica, la realizzazione di una nuova Vip lounge e la riorganizzazione degli spazi retail e dei servizi al pubblico. Il progetto prevede anche il potenziamento del sistema di smistamento bagagli, l'ampliamento della zona arrivi dedicata ai voli Schengen e il rinnovamento di gate e percorsi interni allo scalo. L'operazione si inserisce nell'accordo territoriale sottoscritto da Regione Emilia-Romagna, Comune di Rimini, Comune di Riccione e Provincia per il potenziamento dell'accessibilità e delle infrastrutture aeroportuali.

L'assemblea ha anche approvato con 17 voti favorevoli, 11 contrari e un astenuto l'assestamento di bilancio e la verifica della salvaguardia degli equilibri finanziari, un provvedimento che introduce modifiche al Documento unico di programmazione e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2026-2028. La manovra prevede investimenti per circa 21 milioni di euro destinati a opere strategiche per la città: rientrano tra questi la nuova piazza Marvelli, il boulevard blu urbano, il completamento dell'ex colonia Enel e la riqualificazione dell'accesso al Parco del Mare. Una parte consistente delle risorse, oltre 4 milioni di euro, è riservata alla manutenzione e alla riqualificazione della rete stradale, mentre 1,1 milioni di euro sono destinati al potenziamento della videosorveglianza cittadina. Sono previsti inoltre interventi sul cimitero monumentale, sulla casa residenza per anziani Le Grazie, sul verde pubblico, sugli impianti sportivi e sugli spazi culturali. Sul fronte della parte corrente, la manovra registra un incremento delle entrate legate all'imposta di soggiorno e al recupero dell'evasione, risorse che verranno destinate ai servizi per minori, anziani e persone con disabilità, alla mensa scolastica e alla copertura dell'aumento dei costi delle utenze.

Nella stessa seduta il Consiglio ha inoltre riconosciuto la legittimità dei debiti fuori bilancio (17 voti favorevoli, 12 contrari e zero astenuti)

Il Consiglio ha infine approvato all'unanimità la mozione presentata dal consigliere Loreno Marchei, del gruppo Lega Salvini Premier, per la realizzazione di una bretella viaria di collegamento tra il villaggio Primo Maggio e la superstrada per San Marino.