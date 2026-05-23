Ampliamento Rimini Fiera, "La Cupola più grande d’Europa impatterà sulla viabilità"

I dubbi dell'Osservatorio per l'ampliamento della fiera

L'ampliamento del quartiere fieristico di Rimini continua ad alimentare il dibattito pubblico a Rimini. Al centro del confronto, questa volta, gli aspetti legati alla sostenibilità urbanistica e infrastrutturale dell’opera, con particolare attenzione all’impatto che un intervento di grandi dimensioni potrebbe avere sulla viabilità e sulla qualità della vita cittadina. Sono questi gli interrogativi sollevati dall'Osservatorio per l'ampliamento della fiera, comitato nato a inizio mese.

La nota dell'osservatorio per l'ampliamento della fiera

L’incontro pubblico di venerdì 22 maggio ha rappresentato un momento di confronto serio e approfondito sul progetto della cosiddetta “Cupola più grande d’Europa”, grazie al contributo di professionisti e tecnici che stanno analizzando la documentazione, gli aspetti urbanistici, la sostenibilità infrastrutturale e gli iter amministrativi collegati all’intervento.

Dal confronto è emerso un elemento che appare sempre più evidente: un’infrastruttura di queste dimensioni non risulta compatibile né con l’area dell’ingresso Ovest, né con quella dell’ingresso Est, né con quella dell’ingresso Sud di Rimini, tutte già interessate da criticità strutturali legate alla mobilità e all’impatto dei grandi eventi.

Rimini è una città che, nei periodi fieristici e durante le principali manifestazioni, sperimenta già livelli elevati di congestione del traffico, pressione sulla viabilità ordinaria e significative ripercussioni sulla quotidianità dei residenti. Inserire un ulteriore polo attrattivo di grande scala impone quindi, ragionevolmente, una valutazione rigorosa non solo sotto il profilo progettuale, ma anche rispetto agli effetti permanenti sulla qualità della vita urbana.

Cioè sulla vita quotidiana di tutti i cittadini di Rimini, non solo di quelli che, in qualche modo, sono coinvolti, per interessi legittimi, nelle attività fieristiche, congressuali e turistiche.

Il tema centrale emerso dall’incontro riguarda infatti il rapporto tra sviluppo e vivibilità.

I cittadini chiedono che ogni scelta strategica sulla trasformazione del territorio parta da un principio essenziale: il diritto a vivere la città in condizioni dignitose, accessibili e sostenibili. Ciò significa valutare attentamente l’impatto cumulativo delle grandi infrastrutture, evitando che il peso organizzativo e logistico dei grandi eventi ricada in modo sistematico sulla vita quotidiana delle persone.

La domanda posta nel corso della serata resta quindi aperta e riguarda l’intera comunità:

Fino a che punto è sostenibile organizzare la vita della città in funzione dei grandi eventi?

Il dibattito non riguarda esclusivamente traffico, parcheggi o viabilità. Riguarda il tempo delle persone, gli spostamenti quotidiani, l’accessibilità ai quartieri, la possibilità di vivere normalmente gli spazi urbani.

In altre parole, sembrerebbe evidente che prima occorra adeguare e realizzare le infrastrutture funzionali alla mobilità — necessarie a colmare il deficit accumulato negli ultimi decenni — e solo successivamente valutare la realizzazione di nuovi poli in grado di attrarre ulteriori flussi di persone e traffico.

Su un progetto di questa portata è necessario aprire un confronto pubblico trasparente e democratico, fondato su dati, analisi e valutazioni oggettive, mettendo al centro l’interesse generale della città e dei suoi cittadini.

Il tema non è fermare lo sviluppo, ma capire quando lo sviluppo smette di essere sostenibile.

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