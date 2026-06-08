Anatra con sei piccoli in strada, salvata da un cittadino. La segnalazione

Dopo oltre un’ora di intervento, mamma anatra e anatroccoli sono stati messi in salvo

Mamma anatra e i suoi 6 piccoli a spasso in mezzo alla strada, portati in salvo da un cittadino. Il racconto è di un lettore di altarimini.it. La famigliola si trovava in mezzo alla strada "nella zona delle Befane: sarebbero morti" dice il nostro lettore "dopo un'ora di tentativi sono riuscito a recuperare prima i piccoli poi la mamma e a portarli, in sicurezza, in un parco con un laghetto".

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