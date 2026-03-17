Anche a Cattolica il maltempo fa rinviare la Fogheraccia al 21 marzo

La grande catasta è già pronta per il rito che saluta l’arrivo della primavera

“Ed è come ritornar bambini” con il rito della Fogheraccia che come ogni anno si ripete anche a Cattolica, accendendo la notte in riva al mare e illuminando sogni e ricordi della comunità riunita attorno al falò. Appuntamento rinviato a sabato 21 marzo, alle ore 21, con la tradizionale Fogheraccia di San Giuseppe nel tratto di spiaggia libera di Piazza Primo Maggio, evento patrocinato dal Comune di Cattolica e organizzato da Avis Cattolica in collaborazione con Croce Rossa Italiana Cattolica, Comitati di quartiere Cattolica, Pura Vida 2.0, Cattolica per la Tanzania, Radio Talpa e l’Associazione protezione civile città di Cattolica. Ad accompagnare la magìa delle fiamme che danzano verso il cielo, ci saranno i sapori della tradizione con the, vin brulè e ciambella.

La grande catasta è già pronta per il rito che saluta l’arrivo della primavera. Anche a Cattolica, come in tutta la Romagna, è un momento vissuto ancora oggi come una festa, un ritrovo tra le generazioni che si intreccia con la storia di pagana memoria e la natura marinaresca di questo rituale. Mentre in campagna e a monte della ferrovia si bruciavano sterpaglie, scarti di raccolto e rami della potatura, sul mare i pescatori raccoglievano tronchi e legna portati in spiaggia dalle piogge invernali.