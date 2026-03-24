Anche a Cattolica nuovo asfalto dopo i lavori per la fibra

Sono oltre 100 le vie interessate dai lavori per un totale di 17.819 metri quadrati

Partiti in questi giorni, a Cattolica, i lavori di ripristino degli asfalti nelle vie interessate dalla posa della fibra ottica. Sono oltre 100 le vie interessate dai lavori per un totale di 17.819 metri quadrati. L’intervento di ripristino consiste nella fresatura e successivo riempimento delle trincee con conglomerato bituminoso di 3 centimetri circa di spessore.

“Siamo finalmente arrivati alla fase di ripristino degli asfalti dopo la posa della fibra ottica che ha potenziato la rete su tutta la città – spiega l’assessore ai lavori pubblici Alessandro Uguccioni – Una riqualificazione importante a vantaggio di attività private e pubbliche, come scuole e uffici, e di tutta la collettività, che può contare ora su una copertura più ampia e una navigazione più veloce. Una riqualificazione che rende Cattolica una città ancora più moderna ed efficiente”.