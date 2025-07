Anche Elodie all'Rds Summer Festival: Rimini, sarà una Notte Rosa nel segno della musica

20 e 21 giugno due serate imperdibili in piazzale Fellini con i protagonisti delle classifiche, dei giovani talenti e degli artisti emergenti

Sono stati svelati questa mattina (venerdì 13 giugno), da Rds 100% Grandi Successi e Rds Next gli artisti delle due serate che daranno il via all’Rds Summer Festival da Rimini e che toccherà poi altre tre città italiane.



Insieme ai già annunciati Olly e Fedez, a salire sul grande palco di Piazzale Fellini venerdì 20 e sabato 21 giugno saranno Elodie, Tananai, Ghali, Gaia, Aiello, BigMama, Carl Brave, Cioffi, Clara, Sarah Toscano, Sophie and The Giants. A condurre la serata Rossella Brescia, Ciccio & Baz di Tutti Pazzi per Rds, speaker e padroni di casa della due giorni della tappa romagnola.



L’appuntamento a ingresso gratuito con la prima tappa di Rds Summer Festival sarà uno degli eventi clou del programma riminese della Notte Rosa, la grande festa di inizio estate che per l’edizione 2025 coincide con il weekend del solstizio d’estate