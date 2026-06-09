Anche gli over 80 scelgono il digitale: a Rimini oltre 1.300 usano l’app delle Poste

Un residente su quattro utilizza l’app “P”

La transizione digitale di Poste Italiane è una realtà concreta anche sul territorio riminese. Salgono a 80 mila gli utenti che usano l’App “P” nella provincia riminese superando così il 23% dei residenti. Di questi naturalmente il dato principale si registra nella città capoluogo che registra circa 39 mila utilizzatori e a seguire Riccione e Santarcangelo di Romagna.

Ma l’utilizzo del digitale prende sempre più slancio anche nelle fasce di età che per questione anagrafica sono considerati poco propensi al suo utilizzo ovvero gli over 80 anni. Questa tendenza si sta mostrando in tutti i territori anche dell’Emilia - Romagna dove l’utilizzo dell’app di Poste Italiane sta iniziando a prendere piede anche tra gli anziani. Sono infatti oltre 15 mila gli over 80 che ne fanno uso sul territorio regionale. La provincia di Rimini ne registra più di 1.300, e anche per questa fascia prevale la città di Rimini e a seguire Riccione e Santarcangelo di Romagna.

A livello regionale gli utilizzatori della nuova e unica App “P” sono oltre 960 mila; dunque, circa il 22% della popolazione utilizza il digitale di Poste Italiane per usufruire dei vari servizi. Questo dimostra che la transizione digitale prosegue in tutti i territori e l’app “P” risulta la prima app italiana utilizzata da 16 milioni di persone e rappresenta un unico punto di accesso digitale a tutti i prodotti e servizi del Gruppo.

Il suo utilizzo costante e in crescita è dato soprattutto dalla praticità dei servizi offerti e dalla facilità di utilizzo e questo permette un sempre più iniziale approccio anche per le fasce di età più distanti e propensi al digitale.

La Super App di Poste Italiane consente infatti di accedere da smartphone a numerose operazioni: dalla gestione del conto BancoPosta e delle carte ai pagamenti, fino al monitoraggio di spedizioni e corrispondenza.

Attraverso un’unica applicazione è possibile anche prenotare il proprio turno allo sportello attraverso la sezione “Mappe” per evitare code in ufficio postale e individuare rapidamente l’ATM Postamat o il punto di servizio più vicino. Una semplificazione importante, soprattutto per chi ha maggiori difficoltà negli spostamenti.

A sostenere questo percorso contribuiscono anche le iniziative che l’Azienda mette a disposizione dei cittadini di accompagnamento al digitale rivolte soprattutto per cittadini più anziani. Negli ultimi anni sono stati messi a disposizione contenuti informativi, materiali di supporto e strumenti di facile consultazione pensati proprio per favorire un uso più consapevole delle tecnologie.

La forza dei numeri e l’uso intuitivo dell’app “P” confermano l’efficacia della strategia digitale del Gruppo che fa della sua piattaforma omnicanale di relazione e presenza fisica sul territorio e connessione digitale il gate per dialogare con i cittadini nel pieno rispetto dei valori e della missione del Gruppo. L’applicazione alimentata dall’intelligenza artificiale, infatti, consente di accedere in modo semplice e integrato a prodotti e servizi, offrendo un’esperienza digitale sempre più evoluta e personalizzata.