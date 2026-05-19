Anche la Bce lo spiega: Rinnovabili e fotovoltaico unica protezione dalle crisi energetiche

Dalle strategie europee alle soluzioni concrete per la tua casa: il caso Ubisol

Adesso anche la Bce, la Banca Centrale Europea, chiarisce che fotovoltaico, pompe di calore e Rinnovabili in genere rappresentano la soluzione agli shock energetici. Se guerre e crisi internazionali fanno impennare i prezzi di gas e petrolio, le Rinnovabili ci mettono al sicuro. Una considerazione che vale per i Paesi europei, ma che può servire da monito anche per le singole famiglie e imprese che si dotano di pannelli, batterie e nuovi sistemi di riscaldamento: è questo lo scudo contro gli aumenti delle bollette.

Il Report della Bce e il discorso di Christine Lagarde: come proteggersi dagli aumenti in bolletta

Il monito della presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, è arrivato durante una conferenza sul clima a Francoforte a inizio maggio: “Spagna e Portogallo tra i più protetti dall’aumento dei prezzi del gas grazie alle Energie Rinnovabili”. Non si tratta di dichiarazioni di principio, di visioni politiche, ma di numeri e dati, quelli sui quali una banca fonda le sue scelte. Uno studio della Bce, infatti, collega sicurezza energetica, crisi climatica e inflazione.

L’attuale assetto degli approvvigionamenti di energia in Europa, con una quota dominante dei fossili, “è chiaramente insostenibile”.

A questo proposito, è interessante l’offerta in corso della Ubisol, azienda leader nelle Rinnovabili con sedi a Rimini, Ravenna e Codigoro (FE). Viene proposto un Impianto Fotovoltaico 6 kW + Sistema di accumulo 10 kW al prezzo di 4.999 € (al netto della detrazione fiscale del 50% in dieci anni e di un ulteriore sconto Ubisol per i residenti in Emilia-Romagna e Marche). Per tutte le informazioni, basta collegarsi al sito www.ubisol.it

Basta fonti fossili, sì al Fotovoltaico

L’Ue importa circa il 60% della sua energia, ha ricordato Lagarde, “quasi interamente sotto forma di combustibili fossili”, e l’impennata odierna dei prezzi dell’energia “ci ricorda il costo di questa dipendenza”.

Le fonti alternative, a partire dal Fotovoltaico, rappresentano “la strada più chiara per minimizzare il trade-off tra gli obiettivi della politica energetica europea: sicurezza, sostenibilità e accessibilità economica”.

Gli studi della Bce sull’attuale shock energetico hanno inoltre dimostrato che i Paesi con una quota maggiore di elettricità proveniente da fonti non fossili, come Spagna e Portogallo, sono stati “più protetti dall’aumento dei prezzi del gas”.

Tutti i risparmi in bolletta: la lezione di Spagna, Portogallo e dei Paesi del Nord Europa

Secondo l’istituto, i consumatori dei cinque Stati Ue con la più alta quota di produzione rinnovabile nel mix energetico (Danimarca, Finlandia, Francia, Svezia e Slovacchia) risparmieranno quest’anno fino a 8,5 miliardi di euro sulle bollette: la spesa energetica risulterà circa il 58% più bassa rispetto a quella sostenuta nei Paesi ancora più dipendenti dalle fonti fossili, tra cui Polonia, Italia, Grecia, Estonia e Paesi Bassi.

Spagna e Portogallo hanno registrato una diminuzione del 53% della sensibilità agli shock tra il 2022 e il 2025. Parallelamente, gli analisti del Crea hanno osservato una crescita del 21% nella loro produzione di energia pulita, trainata da un aumento del 74% della produzione da fotovoltaico che ha contribuito per quasi un quinto alla generazione totale di energia elettrica nel 2025, eguagliando il gas.

Come detto, per avere tutte le informazioni sulle opportunità offerte dalle energie rinnovabili, basta collegarsi al sito www.ubisol.it e chiedere informazioni personalizzate per i propri immobili. In questo momento, inoltre, Ubisol, attraverso le sue sedi a Rimini, Ravenna e Codigoro (FE), propone un Impianto Fotovoltaico 6 kW + Sistema di accumulo 10 kW al prezzo di 4.999 € (al netto della detrazione fiscale del 50% in dieci anni e di un ulteriore sconto Ubisol per i residenti in Emilia-Romagna e Marche). Per tutte le informazioni www.ubisol.it

(Articolo pubbliredazionale)