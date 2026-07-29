Anche la Rimini Marathon tra i cinque progetti del Riminese finanziati dal bando sport della Regione

Nel complesso, sono 109 le manifestazioni sportive dell'Emilia Romagna sostenute con un finanziamento

Sono 5 i progetti del territorio riminese finanziati dal bando 2026 della Regione Emilia Romagna. Nel complesso, sono 109 le manifestazioni sportive sostenute dal finanziamento regionale. Nella fattispecie, per la provincia di Rimini, si tratta di: Rimini Marathon, l'Italian Community Championship di CrossFit, della Red Cave Ads, il Bim Triathlon di Bellaria Igea Marina dell'Asd Elite Team Italia, il memorial Filippini&Dall'Aqua di pattinaggio organizzato dall'Aics e infine Esportiamoci2026 a cura dell'Uisp. I primi quattro progetti hanno ottenuto ognuno 15.000 euro, il quinto 7.262 euro. "A fronte dell'elevato numero di richieste pervenute dal mondo sportivo emiliano-romagnolo, la Giunta regionale ha scelto, per quest’anno, di aumentare di oltre un terzo la dotazione finanziaria del bando, destinando oltre 341mila euro aggiuntivi alla misura. Le risorse complessivamente disponibili salgono così a un milione e oltre 300.000 euro", spiega l'amministrazione comunale in una nota.