Anche l'Einaudi Molari protagonista della Rimini Marathon: la sfida sportiva di Luca e i suoi amici

La dirigente scolastica: "Felice di vedere come la scuola sia riuscita a trasmettere valori come l’inclusione, il sostegno reciproco e l’amicizia"

Domenica 19 aprile, in occasione della Rimini Marathon, oltre cento studenti e studentesse dell’Istituto Einaudi Molari hanno preso parte alla manifestazione, impegnati in diverse attività organizzative lungo il percorso e nelle aree dedicate agli atleti: dagli stand per il deposito bagagli alla consegna dei pacchi gara, dai punti di ristoro fino al momento simbolico della consegna delle medaglie.

Un gruppo, invece, accompagnato dai propri docenti, ha scelto di vivere la maratona anche da protagonista, partecipando alla mezza maratona. In particolare, Antonio Esposito della classe 4O, Gianmaria Morri e Giovanni Para della 3I hanno corso spingendo la carrozzina del loro compagno Luca Brancaccio della 5H.

A sottolineare il significato profondo della giornata sono le parole della dirigente scolastica, Daniela Massimiliani: "È stata una giornata emozionante. Sono felice di vedere come la scuola sia riuscita a trasmettere valori fondamentali come l’inclusione, il sostegno reciproco e l’amicizia, che si manifestano nei fatti e non solo nelle parole".