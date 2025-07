Anche Stefano Tacconi a Rimini per la Notte Rosa: l'abbraccio con Elodie

L'ex portiere della Nazionale Azzurra di calcio a Rimini tra concerti ed eventi

Di rosa aveva avuto più volte la seconda maglia ai tempi della Vecchia Signora, nel fine settimana Stefano Tacconi, l’ex portiere della Juventus e della Nazionale Azzurra di calcio, si è regalato un bel tuffo “pink” alla Notte Rosa 2025 che ha aperto l’estate romagnola.

Già a Rimini negli ultimi mesi per l’evento “Uniti per Gianluca Vialli” e per presentare i vini della linea “Junic” che commercializza insieme al figlio Andrea al Ristorante Re dei Mari, Tacconi era stato invitato in questa occasione direttamente dal direttore artistico dell’evento Claudio Cecchetto al mega concerto Rds di Piazzale Fellini.

Prima di raggiungere il backstage e di godersi lo show insieme alla famiglia e allo stesso Cecchetto, l’ex portierone si è regalato un bell’aperitivo in compagnia dell’amico “local” Mario Fucili al Bar Gelateria Romeo di Miramare, trasformandolo per la gioia del proprietario Vincenzo Caldarola in una sorta di Juve Club all’aria aperta lungo Viale Margherita: immancabile infatti il bagno di folla e di selfie e autografi, cui Tacconi si presta sempre con grande disponibilità.

Poi, in Piazzale Fellini, la sorpresa l’ha invece ricevuta: Elodieè infatti scesa dal palco ed è corsa a salutarlo e abbracciarlo “dietro le quinte”.