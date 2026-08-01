Ancora caldo intenso sul Riminese con l'inizio di agosto: l'estate può battere il record del 2003

Nei prossimi giorni ancora temperature nettamente sopra la media stagionale

Con l'inizio del mese di agosto, il caldo si è intensificato sulla Provincia di Rimini, a causa della presenza di un anticiclone di matrice africana che ha causato un innalzamento delle temperature. Fa caldo soprattutto nella bassa collina e pianura: a Novafeltria già superati i 35° secondo le rilevazioni di Arpae, in costa le temperature oscillano tra i 30 e i 33°, con maggiori tassi di umidità che accentuano il disagio bioclimatico.

Nei prossimi due giorni (domenica 2 agosto e lunedì 3 agosto) le temperature massime sono destinate a salire di qualche decimo di grado. A Novafeltria oggi si supereranno i 36° di massima, come nei picchi delle precedenti ondate, lunedì si potrebbe arrivare ai 37° e sarebbe la temperatura massima più alta di questa estate: il record resta il 39.6° dell'agosto 2017, record che potrebbe essere battuto in caso di venti di caduta dall'Appennino, ipotesi al momento non contemplato dai modelli previsionali. A Rimini, come detto, temperature più basse e tassi di umidità più alti: domani massime sui 31°, lunedì si sfioreranno i 33°.

Saranno comunque dieci giorni consecutivi di caldo intenso, con massime sui 36°-37° nelle zone di pianura e prima collina, 33°-34° in costa. Guardando alle linee tendenze del meteo, solamente dal 10 agosto si intravede un leggero calo delle temperature, ma i giorni di accompagnamento al Ferragosto sarebbero comunque roventi, caratterizzati da temperature massime sui 34° per la pianura e prima collina, 29-30° per la costa. Rimane, questa, una linea di tendenza: dal 10 agosto è possibile anche qualche temporale, allora il calo termico, temporaneamente, potrebbe essere maggiore, ma preceduto da un possibile picco termico, per venti di libeccio, che porterebbero i termometri sui 40° nelle zone interne. Si vedrà.

Intanto i meteorologi sono concordi: l'estate meteorologica 2026 (1° giugno-31 agosto) potrebbe superare la famigerata estate del 2003.

Prendiamo in prestito i dati del decano del meteo, il riminese Piergiorgio Cappelli. L'estate 2003 registrò nella città di Rimini una temperatura media giornaliera di 26° (la media era di 24,5°). Quest'anno giugno ha registrato un 25,3° (contro il 25,5 del giugno 2003), mentre luglio un 26,4° di media (contro il 25,4° del luglio 2003). L'estate 2026 ha una temperatura media a Rimini di 25,9° contro il 25,5° del 2003, ergo è davanti di 0,4°.

"Agosto nel 2003 ebbe una media di 27,1°, la media più alta di un mese da quando registro le temperature. Per pareggiare il 2003 serve un agosto a +26,3°", evidenzia Cappelli. Ma le premesse non sono incoraggianti. I primi dieci giorni di agosto potrebbero chiudere con una temperatura media di circa 28°.