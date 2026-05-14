Ancora manutenzione sulla linea del Metromare: servizio sospeso nelle ore serali dal 18 al 22 maggio
Nella fascia oraria di interruzione del servizio sarà potenziato il collegamento di linea 11.
A cura di Riccardo Giannini
14 maggio 2026 13:06
Per consentire lo svolgimento di interventi di manutenzione straordinaria all’infrastruttura Metromare, da lunedì 18 a venerdì 22 maggio il servizio serale verrà sospeso anticipatamente alle ore 20:00.
L’ultima corsa in partenza da Rimini Station sarà quella delle 19:30, mentre da Ceccarini Riccione Station l’ultimo mezzo partirà alle ore 19:41.
Il servizio riprenderà regolarmente dalle ore 5:00 del giorno successivo.
Nella fascia oraria di interruzione del servizio sarà potenziato il collegamento di linea 11.