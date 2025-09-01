Ancora scosse ai Campi Flegrei, paura nella notte

Una scossa di magnitudo 4 registrata stamattina vicino Pozzuoli. Oltre 40 eventi sismici in due giorni

Prosegue la nuova sequenza sismica ai Campi Flegrei, in provincia di Napoli. Dalla mezzanotte di oggi sono state rilevate almeno 23 scosse di terremoto: la più forte, di magnitudo 4, si è verificata nelle prime ore del mattino, con epicentro nell’area di Pozzuoli. Due ulteriori eventi hanno raggiunto la magnitudo 2.8.

Già nella giornata di ieri erano stati registrati 17 terremoti, tra cui due di magnitudo 3.3. La popolazione, allarmata, ha avvertito distintamente le scosse, ma al momento non si segnalano danni gravi a persone o edifici.

Intanto il maltempo torna a colpire il Nord Italia. La Protezione Civile ha diramato per oggi un’allerta gialla in Valle d’Aosta, Lombardia e Piemonte, a causa di precipitazioni intense e possibili criticità idrogeologiche.