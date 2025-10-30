Ancora un incidente in moto: centauro ferito gravemente a Riccione

Il sinistro è avvenuto tra una moto e un'auto all'incrocio tra le vie Riva del Garda e Coriano

Un altro incidente stradale che ha coinvolto un motociclista, dopo quello di ieri pomeriggio a Bellaria Igea Marina, si è verificato questa mattina (giovedì 30 ottobre), intorno alle 9.45, a Riccione, all'incrocio tra la via Riva del Garda e via Coriano. Il ferito, le cui generalità non sono state rese note, viaggiava in direzione Rimini in sella a una moto Triumph, che si è scontrata con una Skoda: dai primi accertamenti, l'auto si stava immettendo sulla via Coriano dalla via Riva del Garda. Il centauro è stato soccorso dal personale del 118, che ne ha disposto il ricovero con l'elisoccorso al Bufalini di Cesena, in codice di massima gravità. Sul posto anche la Polizia Locale per i rilievi dell'incidente e per regolare il traffico.