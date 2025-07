Ancora un incidente sulla via Emilia: apecar si scontra con una moto e si ribalta

Un anziano è stato ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena

Ancora un incidente stradale sulla via Emilia a San Martino in Riparotta, nel territorio del comune di Rimini: questa mattina (giovedì 10 luglio), intorno alle 9.30, un'apecar con a bordo un anziano si è scontrata con una moto Yamaha. Ad avere la peggio è stato l'anziano, che è stato ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena. Ferite meno preoccupanti per il centauro, a sua volta affidato alle cure mediche: sul posto sono intervenuti il personale del 118 con due ambulanze, Vigili del Fuoco e della Polstrada.

Dai primi riscontri, il mezzo a tre ruote si stava immettendo sulla via Emilia, in direzione Santarcangelo-Rimini, quando si è scontrato con la moto, che stava già percorrendo la strada in quella direzione e che si stava spostando dalla seconda alla prima corsia. L'apecar si è ribaltata, a seguito del sinistro. La strada, durante i rilievi e i soccorsi, è stata ridotta a una corsia, con inevitabili ripercussioni sul traffico.