Ancora una truffa del finto incidente: anziana raggirata, consegna 3.000 euro e gioielli

Raffica di tentativi in zona

Ancora una truffa ai danni di un'anziana in Alta Valmarecchia. Una pensionata ha denunciato ai Carabinieri di Novafeltria di essere stata vittima del noto raggiro del "finto incidente", consegnando ai truffatori circa 3.000 euro in contanti e numerosi gioielli in oro.

Secondo la denuncia, la donna ha ricevuto una telefonata da una voce femminile che ha creduto fosse quella della figlia. Le è stato raccontato di un grave incidente e della necessità urgente di denaro per evitare conseguenze giudiziarie. Convinta di aiutare la figlia, ha raccolto il denaro e tutti i preziosi presenti in casa, consegnandoli a una sconosciuta che l'attendeva davanti alla sua abitazione. Solo dopo l'arrivo del genero ha capito di essere stata vittima della truffa e si è rivolta ai Carabinieri. Sono in corso le indagini.

Non si tratta di un episodio isolato. Negli ultimi giorni la nostra redazione ha ricevuto numerose segnalazioni di tentativi di truffa telefonica in Alta Valmarecchia. Il copione è sempre lo stesso: i malviventi parlano di un figlio o di un familiare coinvolto in un incidente e chiedono denaro per presunte spese legali o sanitarie, oppure per evitare un arresto. L'invito è a prestare la massima attenzione, interrompere subito la telefonata e contattare direttamente il familiare interessato o le forze dell'ordine prima di consegnare denaro o oggetti di valore.