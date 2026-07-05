Scontro tra due scooter a Riccione: feriti un 88enne e un giovane di 18 anni

L'incidente in viale Milano all'incrocio con viale Cesare Battisti. Entrambi i conducenti trasportati in ospedale

Nella tarda serata di domenica 5 luglio, intorno alle ore 23, si è verificato un incidente stradale a Riccione, lungo viale Milano, all'intersezione con viale Cesare Battisti, che ha coinvolto due scooter. Secondo una prima ricostruzione, un uomo di 88 anni, alla guida di uno scooter Honda Vision e proveniente da Misano Adriatico in direzione Riccione, stava svoltando a sinistra per imboccare viale Cesare Battisti quando è entrato in collisione con uno scooter MBK condotto da un giovane di 18 anni, che procedeva nella direzione opposta, da Rimini verso Misano Adriatico. L'impatto è stato violento e ha fatto cadere entrambi i conducenti sull'asfalto. Sul posto sono intervenute due ambulanze e l'automedica. In un primo mento le condizioni dei feriti hanno destato particolare preoccupazione, tanto da richiedere l'intervento del medico d'emergenza. Dopo le prime cure sul luogo dell'incidente, i due feriti sono stati trasportati in ospedale: uno al pronto soccorso di Riccione e l'altro all'ospedale di Rimini. Al momento non sono state rese note le loro condizioni. Per consentire i soccorsi e lo svolgimento dei rilievi, la Polizia Locale di Riccione ha chiuso al traffico viale Milano in entrambe le direzioni. Gli agenti stanno ricostruendo l'esatta dinamica del sinistro e accertando eventuali responsabilità.