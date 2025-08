Andrea Mingardi incanta Riccione: musica, ricordi e un compleanno speciale

Durante la serata del 31 luglio, in occasione del Riccione Summer Jazz, l’artista bolognese ha festeggiato i suoi 85 anni insieme al pubblico, tra aneddoti, ospiti e grandi emozioni

Di Amato Ballante

In occasione della manifestazione Riccione Summer Jazz, la serata del 31 luglio ha visto salire sul palco di Piazzale Ceccarini la giovane e affascinante presentatrice Eleonora Salvi, speaker di Radio Studio Più, che ha introdotto il grande Andrea Mingardi, accompagnato dal suo amico, comico e attore, Andrea Roncato.

Prima dell’inizio dello spettacolo, è stato proiettato un filmato che documentava le serate riccionesi degli anni Sessanta e Settanta, con tanti personaggi noti che si esibivano nei locali più celebri della città. Il video è frutto del lavoro di ricerca della talentuosa Angelica Sisera di Bologna.

Lo spettacolo, completamente gratuito, ha riempito la piazza in ogni ordine di posto, con moltissimi spettatori anche in piedi. Pur cantando solo alcune canzoni, Mingardi ha saputo intrattenere il pubblico con numerosi e vivaci aneddoti legati alla storia di Riccione.

Durante la serata, ha invitato sul palco due riccionesi doc: Luciano Turincanti e Elio del Victor, per aiutarlo a ricordare i nomi dei locali da ballo (all’epoca chiamati Dancing), dei ristoranti in cui si suonava dal vivo o si faceva cabaret con Gigi Sammarchi e lo stesso Roncato, e dei luoghi frequentati dagli artisti dopo gli spettacoli.

Mingardi ha poi ricordato l’imprenditore riccionese Bepi Savioli, ideatore nel 1958 del Premio Riccione per lo Spettacolo. Il primo a riceverlo fu Vittorio De Sica, seguito negli anni da grandi nomi come Sophia Loren, Marcello Mastroianni, Totò, Walter Chiari, Mina, e persino Gianni Morandi – premio che, come ha raccontato Mingardi con ironia, lui sfiorò senza riuscire a conquistarlo.

Infine, allo scoccare della mezzanotte, l’artista ha festeggiato con il pubblico il suo 85° compleanno (nato a Bologna il 1° agosto 1940). Mentre la sua band intonava “Tanti auguri a te”, dalla piazza si è levato un lungo e caloroso applauso che ha concluso in bellezza una serata ricca di emozioni, memoria e affetto.