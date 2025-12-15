Angelica Bove e Nicolò Filippucci vincono “Sarà Sanremo” e approdano al Festival

Il cast completo delle Nuove Proposte è finalmente definito, tra vincitori del contest Rai e selezionati da Area Sanremo

Destinazione Ariston per i vincitori di Sarà Sanremo. Dopo la finalissima in diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo, il cast artistico del Festival è finalmente al completo.

Le quattro Nuove Proposte, di cui due vincitrici del contest Rai condotto dalla coppia Amadeus e Alessia Gazzoli, sono Angelica Bove e Nicolò Filippucci. Gli altri due artisti, Blind, El Ma & Soniko e Mazzariello, avevano già conquistato un posto grazie alla selezione di Area Sanremo, in base al nuovo regolamento del Festival.

Con il cast completo, il Festival di Sanremo può ora puntare i riflettori sulle Nuove Proposte che arricchiranno l’edizione 2026 con talenti freschi e promettenti.