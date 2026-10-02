Angelica Quadrelli, il soprano riminese dimenticato torna protagonista al Galli

Lunedì alla Sala Ressi un concerto dedicato alla cantante che si affermò nella Roma del Seicento legata alla corte di Cristina di Svezia

C'è una voce riminese che ha attraversato la Roma musicale del Seicento e che oggi torna al centro della scena. È quella di Angelica Quadrelli, soprano nata a Rimini intorno al 1657 e tra le interpreti più apprezzate alla corte di Cristina di Svezia. A lei è dedicato il prossimo appuntamento di "Illustri riminesi", il progetto della 77ª Sagra Musicale Malatestiana che va alla riscoperta delle figure del territorio legate alla storia della musica.

L'appuntamento è per lunedì 5 ottobre alle 21, alla Sala Ressi del Teatro Galli, con l'Accademia Musicale Cristiniana. Sul palco Anna Maria Zilli al soprano, Alfredo Totti al basso e Alessio Pacchiarotti al clavicembalo. La presentazione è affidata a Paolo Righini. Il concerto accompagnerà il pubblico nella Roma musicale di fine Seicento, intrecciando l'esecuzione dei brani con la storia di Angelica Quadrelli e dell'ambiente culturale nato attorno a Cristina di Svezia. La sovrana, trasferitasi a Roma nel 1655, divenne infatti una delle figure più importanti del mecenatismo musicale dell'epoca e sostenne una vivace stagione operistica, legata anche al Teatro Tordinona. È proprio alla figura della regina che si ispira l'Accademia Musicale Cristiniana, ensemble fondato da Zilli, Totti e Pacchiarotti per recuperare il repertorio legato alla sua corte e riportare alla luce una stagione della musica barocca romana. Nel programma troveranno spazio alcune pagine di Francesco Cavalli, con brani dallo "Scipione Affricano" e da "Il Novello Giasone", opere legate al repertorio interpretato anche da Quadrelli.

L'appuntamento riminese diventa così anche un'occasione per riportare l'attenzione su una protagonista della scena operistica del Seicento che la nuova sezione "Illustri riminesi" vuole restituire alla memoria musicale della città. Dopo gli appuntamenti dedicati ad altre figure riminesi, il percorso della Sagra si chiude proprio con la serata dedicata ad Angelica Quadrelli. L'ingresso è a pagamento, con biglietto unico da 10 euro.