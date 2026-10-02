Desertificazione bancaria, Poste Italiane non ci sta: "Le banche chiudono, noi apriamo Postamat"

Nel territorio riminese 37 Postamat, 13 nei Comuni con meno di 15.000 abitanti

Aumenta il numero dei Postamat nel territorio riminese. Sono 37, 13 negli uffici Polis dei Comuni con meno di 15.000 abitanti come Novafeltria, San Leo, Sant’Agata Feltria, Coriano, Verucchio, Pennabilli. Per Poste Italiane è un segno tangibile del contrasto alla "desertificazione bancaria del Paese". "Secondo le ultime rilevazioni della Banca d’Italia sul Sistema dei pagamenti - si legge in una nota di Poste Italiane - gli Atm degli istituti di credito sono infatti diminuiti dagli oltre 40 mila del 2018 a poco più di 36 mila nel 2025. Inoltre le banche hanno chiuso, nello stesso periodo, quasi un quarto delle filiali, mentre Poste Italiane ha mantenuto pressoché stabile la propria rete, preservando la presenza anche nei territori meno serviti". "Oggi Poste Italiane si caratterizza come l'unica infrastruttura fisica nazionale che continua a garantire un presidio capillare di servizi finanziari, postali e della Pubblica Amministrazione, soprattutto nelle aree interne e nei piccoli Comuni. Dal 2018 il numero dei Postamat è aumentato di 2.386 unità. Una crescita dei presidi che sfiora il 33% e sono ormai ben cinque le Regioni in cui il numero degli sportelli di Poste Italiane supera quello dell’intero sistema bancario: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise e Valle d’Aosta", prosegue la nota, che ricorda infine le potenzialità dei Postamat: "Dalla consultazione di saldo e movimenti alle ricariche telefoniche e di carte Postepay, dal pagamento di bollettini al ritiro del contante anche senza avere con sé la carta fisica con l’App Poste Italiane. I dispositivi sono inoltre dotati di sistemi anti-skimming contro la clonazione delle carte, e di meccanismi di macchiatura delle banconote in caso di tentativi di furto".