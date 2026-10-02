Cracco porta la sua cucina sulle colline di Santarcangelo: apertura imminente per Vistamare

La cucina sarà con prodotti a km0 e legata alla tradizione romagnola

Aprirà a breve Vistamare, il nuovo ristorante dello chef Carlo Cracco e della moglie Rosa Fanti, sulle colline di Santarcangelo, all'interno della tenuta acquistata nel 2019 dalla coppia (lei è di Santarcangelo) e ribattezzata Vistamare. Si chiamerà così anche il ristorante, che sarà arricchito da una piscina e da alcune camere a disposizione dei clienti e dei turisti. La stampa specializzata ha rilanciato la notizia in questi giorni, confermando il ligure Mattia Mangolini come chef del nuovo legale, un nome legato a Cracco da una lunga collaborazione. La cucina sarà ovviamente a km 0 e legata alla tradizione del territorio romagnolo. “Vistamare porta nel suo dna il valore del territorio e di Santarcangelo”, aveva detto il sindaco di Santarcangelo Filippo Sacchetti, commentando qualche mese fa l'apertura del ristorante di Cracco.