Angie chiude il Maxibon Music Wave all’Aquafan

La cantautrice di Amici ha fatto ballare il pubblico con "Signorina". Oggi ultimo The Long Sunset, tra musica, creator e dirette TikTok

All’Aquafan di Riccione l’estate del Maxibon Music Wave si è chiusa con la musica di Angie. La cantautrice, conosciuta dal grande pubblico per la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, è stata protagonista dell’ultima tappa del festival, facendo cantare e ballare il pubblico della Piscina Onde.

Il momento più atteso è arrivato sulle note di "Signorina", la sua hit estiva, che ha trasformato la piscina in una grande pista da ballo. Durante il live Angie ha raccontato anche le emozioni di un’estate trascorsa tra concerti e appuntamenti dal vivo.

"È stata una grande estate, piena di concerti, di musica e di un calore immenso da parte vostra", ha detto la cantautrice, prima di parlare dell’Aquafan: "Questo parco mi ha molto colpita e affascinata dalla sua atmosfera, è un luogo magico". Per Angie il tour prosegue anche dopo l’estate. Sono già fissati due appuntamenti in autunno: il 6 ottobre a Roma, al Largo Venue, e il 9 ottobre a Milano, alla Santeria Toscana 31.

Intanto oggi, giovedì 20 agosto, all’Aquafan è in programma l’ultimo appuntamento con The Long Sunset, la giornata no stop che accompagnerà il pubblico fino alle 23. Il parco sarà aperto dalle 10 e alle 17 partirà il Pool Party al tramonto nella Piscina Onde, con musica e sorprese.

Spazio anche a WalkyFan, negli spazi della Walky Cup, con dirette TikTok e una festa dedicata ai creator. Sul palco saliranno volti arrivati da tutta Italia, tra cui Linda Vellani, Letizia Forever e Mattia Del Prete. A guidare l’appuntamento saranno I Maturi, insieme a Giuse360, V3nom e Bise. Una giornata pensata per chiudere la stagione estiva dell’Aquafan tra musica, creator e contenuti social, con diversi colpi di scena annunciati durante la giornata.