Anguillara, confermato l’affidamento dell’orfano di femminicidio ai nonni materni

Il Tribunale per i Minori di Roma tutela il figlio di 10 anni di Federica Torzullo. Il sindaco resta tutore legale del minore

28 gennaio 2026 15:33
Nazionale
Il Tribunale per i Minori di Roma ha confermato l’affidamento ai nonni materni del bambino di 10 anni rimasto orfano dopo l’omicidio di Federica Torzullo, uccisa a coltellate dal compagno Claudio Carlomagno. La decisione ribadisce anche il ruolo del sindaco di Anguillara Sabazia come tutore legale del minore, garantendo continuità nel percorso di protezione e sostegno psicologico avviato nelle settimane successive alla tragedia.

La comunità di Anguillara resta profondamente colpita dall’accaduto, mentre le istituzioni lavorano per assicurare al bambino un ambiente stabile e sicuro in cui affrontare il trauma e ricostruire la propria quotidianità.

