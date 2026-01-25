Anguillara Sabazia, tragedia senza fine: trovati morti i genitori del marito di Federica

Dopo il femminicidio di Federica Torzullo, un nuovo dramma colpisce la famiglia Carlomagno. I corpi dei genitori di Claudio, arrestato per l’omicidio della moglie, sono stati rinvenuti nella loro abitazione. Lasciato un biglietto di addio

Una tragedia che sembra non avere fine quella che ha colpito Anguillara Sabazia. Dopo il femminicidio di Federica Torzullo, uccisa dal marito Claudio Carlomagno, ora in carcere con l’accusa di omicidio, nella giornata di ieri sono stati trovati morti anche i genitori dell’uomo.

I corpi di Maria Messenio e Pasquale Carlomagno sono stati rinvenuti nella villetta di famiglia. A far scattare l’allarme è stato l’altro figlio della coppia, preoccupato perché non riusciva a mettersi in contatto con i genitori. L’uomo ha quindi contattato una zia, che si è recata nell’abitazione e ha allertato il 118. Una volta entrati in casa, i soccorritori hanno fatto la tragica scoperta.

Secondo quanto emerso, nella casa dell’altro figlio, a Roma, sarebbe stato trovato anche un biglietto di addio, ora al vaglio degli inquirenti. Le cause e la dinamica della morte sono oggetto di accertamenti da parte delle autorità competenti.

Maria Messenio era stata assessora comunale alla Sicurezza fino a pochi giorni fa. Dopo il ritrovamento del corpo della nuora e l’arresto del figlio, aveva rassegnato le dimissioni dall’incarico pubblico.

Il marito Pasquale Carlomagno era già comparso nelle carte dell’inchiesta sul femminicidio: alcune telecamere di sorveglianza avevano infatti ripreso il suo furgone transitare davanti alla villa della coppia nelle ore immediatamente precedenti e successive al delitto, con una sosta di circa nove minuti.

Una vicenda dolorosa e complessa che continua a scuotere la comunità locale, mentre le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto di una tragedia familiare che ha lasciato dietro di sé solo lutto e interrogativi.