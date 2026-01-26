Anm dopo l’inchiesta di Report: “Intervenga Nordio”

“Sulla sicurezza informatica va chiarito il ruolo di Palazzo Chigi”

L’Associazione nazionale magistrati interviene con toni netti dopo l’inchiesta di Report dedicata alla sicurezza informatica dei sistemi utilizzati dalla magistratura italiana. La giunta esecutiva centrale dell’Anm sottolinea che quanto emerso “porta pesanti interrogativi e desta grave preoccupazione”, evidenziando la necessità di un chiarimento istituzionale immediato.

Secondo l’associazione, l’inchiesta avrebbe fatto emergere “profili di criticità rilevanti rispetto alla sicurezza e alla riservatezza”, aspetti che finora sarebbero rimasti “senza alcuna significativa spiegazione”. Per questo motivo l’ANM chiede l’intervento diretto del ministro della Giustizia Carlo Nordio, affinché venga fatta piena luce “sul ruolo della Presidenza del Consiglio” nella gestione e nel controllo dei sistemi informatici utilizzati dai magistrati.

La giunta esecutiva ribadisce che la tutela dei dati giudiziari e la protezione delle comunicazioni interne rappresentano un pilastro essenziale per l’autonomia e l’indipendenza della magistratura. Da qui l’appello a un chiarimento rapido e trasparente, ritenuto indispensabile per ristabilire fiducia e garantire la sicurezza dell’intero sistema.