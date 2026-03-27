“Anna Ghiaccio”: un viaggio tra realtà e rappresentazione sul palco contemporaneo a Novafeltria

Isadora Angelini e Rita Frongia raccontano l’essere umano contemporaneo

“Ecco! Incominciamo. Quando arriveremo alla fine di questa storia, ne sapremo più di quello che sappiamo adesso.”

Così si apre La Regina delle Nevi di Andersen, fonte di una lontanissima ispirazione per Anna Ghiaccio, spettacolo che invita lo spettatore a interrogarsi sui confini tra realtà e rappresentazione.

Anna Ghiaccio è sopravvissuta all’amore. «Anna non distingue un pulviscolo nell’occhio da una pietra sul cuore. Anna è un canto in un silenzio di ghiaccio e ha una storia da raccontare. Anna si aggrappa a una canzone per respirare un po’. È difficile giudicare i fatti che occorsero a madre e figlio sul Monte Kukuràke, non ci sono testimoni, solo la voce di Anna Ghiaccio. Che cosa ha ostacolato il suo progetto di gloria? Chi ha impedito che si avverasse il grande sogno di una madre? Anna dice il vero? Cos’è realmente accaduto quel giorno sul Kukuràke? Cos’è accaduto alla nostra capacità di essere umani?»

Lo spettacolo è una partitura drammaturgica e sonora costruita sul personaggio di Anna Ghiaccio/Isadora Angelini, sopravvissuta all'amore e al dolore cantando. Un canto umano, il suo, in cui la voce diventa l'unico modo per continuare a stare al mondo.

«Con fantasia, ché senza fantasia, non si può immaginare un altro mondo né poetico né politico. ” scrive la drammaturga. “Anna Ghiaccio è uno strano umano, commosso, emotivo e gelido. Quasi adorabile. Anna è melodrammatica perché anaffettiva? O è sconquassata da un pathos che deve raggelare? Recita la sua performance o è vero dolore? C’è forse della vanità in questo dolore? Dove termina l’autentico e dove comincia la rappresentazione? Come distinguere la performance dalla realtà? Come distinguere un pulviscolo nell’occhio da una fitta nel cuore? Cosa significa oggi essere umani?»

In un mondo fantastico e perturbante, tuttavia intriso di humour e ironia, lla scena diventa luogo di indagine: dove termina l’autentico e dove comincia la finzione? Come distinguere la performance dalla realtà? Come separare un pulviscolo nell’occhio da una fitta nel cuore? E, soprattutto, cosa è accaduto oggi alla nostra capacità di essere umani?

Attraverso una scrittura scenica evocativa e stratificata, Anna Ghiaccio costruisce un’esperienza teatrale che mette in discussione la percezione e il sentire contemporaneo, conducendo il pubblico in una dimensione sospesa tra immaginazione e verità emotiva.

In scena Isadora Angelini; attrice, regista e autrice, per la drammaturgia e regia di Rita Frongia; attrice, autrice e regista. L’incontro fra le due artiste ha generato questo spettacolo, che Rita Frongia ha immaginato per la sensibilità e il corpo scenico di Isadora Angelini, in uno spettacolo capace di toccare il cuore delle persone sedute in platea, rappresentato in numerosi festival e rassegne teatrali in tutta Italia con successo non solo di pubblico ma anche di critica.

Uno spettacolo che attraversa la fragilità e la complessità dell’essere umano contemporaneo, invitando lo spettatore a perdersi e ritrovarsi nel sottile confine tra visione e realtà.

Rita Frongia è attrice, drammaturga e regista cagliaritana. Dal suo pluriennale lavoro con Claudio Morganti sono nati Scimmia, C’è un buio che sembra d’esser ciechi, Studio n.5 per Woyzeck, Ombre Wozzeck, Mit Lenz per arrivare nel 2019 a Il caso W. Nel frattempo ha scritto e diretto la Trilogia del tavolino, tre commedie per attori audaci. I testi della Trilogia del Tavolino e de Il Caso W sono stati pubblicati da Edizioni ETS. Fra gli ultimi lavori: L’opinione di zia Angelina, Lilith, il dittico Étoile/ Star (essere umani molto da vicino) e il radiodramma Gli occhiali da sole. Fa parte del LGSAS condotto da Claudio Morganti, un libero gruppo di studio teorico sulle arti della scena.

Isadora Angelini è attrice, regista e autrice teatrale. Laurea in lingue e letterature straniere all’università Cà Foscari di Venezia, Master in recitazione all’Università della California, Santa Barbara, diploma in studi coreografici al Centro Inteatro di Polverigi. Ha lavorato in numerose produzioni in Italia e in California e collaborato con importanti compagnie e artisti della scena italiana. Attrice con César Brie in Il cielo degli altri, Nella Tana del Lupo e Zio Vanja (anche co-regista). Fa parte dal 2006 del Libero Gruppo di Arti sceniche coordinato da Claudio Morganti, collaborando come attrice in W, Le malefatte del governo, Serata Fonico-Vocale e ne Il caso W di Rita Frongia. Performer in Time has falllen asleep in the afternoon sunshine di Mette Edvarsen e in Lighter than woman di Kristina Norman, co-produzioni di Santarcangelo Festival con cui collabora con il progetto Let’s Revolution! Dirige con Luca Serrani la compagnia Teatro Patalò creando lavori di teatro contemporaneo, spettacoli rivolti all’infanzia, azioni di poesia urbana, lavori per la radio e un film (Inventare la vita - tratto dalla pièce Tell Tale) programmati in importanti festival e teatri. I loro lavori Blù, Silenzi, Emily e Inventare la vita hanno ricevuto menzioni speciali per la qualità delle performance e della drammaturgia. Curano i progetti Fuor di Teatro, Fuori Stagione e la direzione artistica del progetto culturale per il Teatro Sociale Novafeltria.

Si occupa di pedagogia teatrale, fra le collaborazioni quelle con l’Università della California, il Teatro de Los Andes, l’Università di Pavia -Teatro Fraschini, l’Arboreto Teatro Dimora di Mondaino, Santarcangelo Festival e molti altri. Artista invitata per il progetto europeo Performing arts for the next generation, prodotto da Drama teatro, che ha attraversato diversi paesi europei con performance, workshop, convegni, residenze artistiche e un’installazione.

Il lavoro è stato prodotto da Drama Teatro, centro di ricerca e produzione teatrale di Modena, insieme allo stesso Teatro Patalò e al Teatro delle Moire / Danae Festival di Milano, con il contributo del MIC e della Regione E-R. Le prove sono state svolte nell’ambito dei programmi di Residenze nazionali, a Genova, Lecce e alla Corte Ospitale di Rubiera.