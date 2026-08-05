Anna von Hausswolff in concerto al teatro Galli il 9 agosto

La cantautrice e compositrice svedese porta a Rimini il nuovo album Iconoclasts in un concerto tra organo a canne, atmosfere oscure e sperimentazione sonora

Domenica 9 il Teatro Galli di Rimini ospiterà uno degli appuntamenti più attesi di Percuotere la Mente, la sezione della Sagra Musicale Malatestiana dedicata ai linguaggi musicali contemporanei. Sul palco salirà Anna von Hausswolff, artista svedese riconosciuta a livello internazionale per uno stile capace di fondere rock, sperimentazione e sonorità evocative, con l'organo a canne come elemento distintivo del suo universo musicale.

Cantautrice, compositrice e polistrumentista, Anna von Hausswolff ha conquistato pubblico e critica con un percorso artistico originale, iniziato con il successo di Ceremony nel 2012 e proseguito attraverso una continua ricerca sonora. La sua musica alterna momenti di grande intensità a passaggi più rarefatti, costruendo paesaggi sonori che uniscono tradizione e innovazione.

A Rimini presenterà Iconoclasts, il sesto album della sua carriera, pubblicato il 31 ottobre 2025 dopo cinque anni di assenza discografica. Prodotto insieme allo storico collaboratore Filip Leyman, il disco amplia ulteriormente il suo linguaggio musicale introducendo sfumature pop senza perdere la forza espressiva che caratterizza le sue composizioni. Il progetto vede anche la partecipazione di artisti come Iggy Pop, Ethel Cain, Abul Mogard e Maria von Hausswolff.

Il concerto, in programma alle 21.15, promette un'esperienza immersiva nella quale la voce magnetica dell'artista dialogherà con il respiro dell'organo a canne, percussioni profonde e chitarre pulsanti, dando vita a un viaggio sonoro tra ritualismo, rock oscuro e suggestioni contemporanee.

L'appuntamento nasce dalla collaborazione tra la Sagra Musicale Malatestiana e Mind Marea, il festival promosso dal Comune di Rimini per valorizzare le giovani realtà culturali del territorio. Un incontro che rafforza il dialogo tra due rassegne accomunate dalla volontà di esplorare nuovi linguaggi artistici e offrire al pubblico esperienze musicali fuori dagli schemi.