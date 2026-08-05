Calcio, i gironi di Eccellenza: Rimini e Spal divise
Nel girone A oltre al club ferrarese il Sant'Agostino. La Comacchiese nel girone B assieme al Castenaso che con il Tropical era destinato al girone A
Ecco i due gironi di Eccellenza. Spal e Rimini sono divise. Al posto del Tropical Coriano, salito in serie D, è stato ripescato il Futura Fornovo Modesano.
GIRONE A AGAZZANESE , ARCETANA, ARS ET LABOR FERRARA, ATLETIC CDR MUTINA, BOBBIESE BRESCELLO, PICCARDO, CALCIO ZOLA PREDOSA, CAMPAGNOLA, CASTELLANA FONTANA, CASTELLARANO, FIDENTINA, BORGO SAN DONNINO, FUTURA FORNOVO MEDESANO, MEDOLLA, SAN FELICE PONTENURESE, ROLO FABBRICO, S.AGOSTINO, VIANESE CALCIO, VIS CITTADELLA.
GIRONE B
CASTENASO CALCIO, COMACCHIESE 2015, FC YOUNG SANTARCANGELO, FRATTA TERME, FUTBALL CAVA RONCO, IMOLESE FOOTBALL CLUB, INTER SM SAMMAURESE, MASSA LOMBARDA, MEDICINA FOSSATONE, OSTERIA GRANDE, PIETRACUTA, RIMINI CALCIO, RUSSI, SAN MARINO CALCIO, SANPAIMOLA, SAVIGNANESE, VALSANTERNO, VIS NOVAFELTRIA CALCIO.