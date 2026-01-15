Annabella trovata senza vita a meno di un chilometro dalla sua bici, era scomparsa a Padova

Il dolore dell'Università di Bologna: "Una ferita per tutta la comunità accademica"

Si sono concluse nel pomeriggio di oggi le ricerche di Annabella Martinelli, la studentessa 22enne di Padova scomparsa la sera del 6 gennaio. Il corpo della giovane è stato trovato impiccato a un albero da una donna che stava passeggiando con il cane, in un bosco scosceso sul monte Oliveto, fuori Teolo, a meno di un chilometro dalla bicicletta lasciata dalla ragazza.

Secondo gli inquirenti, Annabella sarebbe morta la stessa sera della scomparsa. Nonostante le ricerche serrate condotte per giorni da Soccorso alpino, Vigili del fuoco, Protezione civile e Carabinieri, la zona non era stata perlustrata in modo approfondito.

La Procura di Padova ritiene al momento più plausibile l’ipotesi del suicidio: nello zaino della giovane sarebbero stati trovati biglietti che manifestano l’intenzione di togliersi la vita, oltre ad altri scritti rinvenuti in casa. Sul corpo non sono stati riscontrati segni di violenza. Martedì è prevista l’autopsia.

Cordoglio dalle istituzioni regionali e dall’Università di Bologna, dove Annabella studiava Giurisprudenza. Il rettore Giovanni Molari ha parlato di un dolore che colpisce l’intera comunità accademica.