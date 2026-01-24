Annegò con la bandiera rossa a Rimini: a giudizio la responsabile della comitiva

La Procura stringe i tempi sulla tragedia del 22 agosto

La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per una 27enne polacca, indagata per la morte di un 13enne connazionale annegato il 22 agosto 2024 al Bagno 91 di Rimini. La giovane, una delle accompagnatrici di una comitiva di 12 minorenni, è accusata di omicidio colposo per aver consentito l’ingresso in mare nonostante la bandiera rossa e per carente sorveglianza. Il corpo del ragazzo fu ritrovato a 300 metri di distanza. L’udienza preliminare è fissata per il 17 febbraio davanti al giudice Raffaella Ceccarelli. Difesa dall’avvocato Jakub Nowacki del foro di Rimini.