Antenne telefonia, assessora rassicura: "A Rimini emissioni molto sotto i limiti"

Montini commenta le rilevazioni effettuate nel triennio 2023-2025

"Sono tutti ben al di sotto dei limiti di legge i valori rilevati nell’ambito della campagna di monitoraggio per l’esposizione ai campi elettromagnetici in corrispondenza di siti pubblici e privati svolte per conto del Comune di Rimini da Arpae e dal consulente specializzato". È quanto riferito dall'assessora Anna Montini, in merito alle rilevazioni effettuate nel triennio 2023-2025. L'esito positivo del monitoraggio nelle aree sensibili vicine a impianti di telefonia mobile confermano, spiega Montini, "come non si siano registrati superamenti ai limiti massimi e che i valori rilevati restino molto inferiori rispetto alla soglia stabilita".

"Questo - aggiunge - anche a fronte dell’aggiornamento della normativa in materia introdotto il 30 aprile 2024, che ha innalzato il limite di esposizione ai campi elettromagnetici da 6 V/m a 15 V/m".

Per ciò che concerne i valori massimi, quello più alto registrato è di 3,55 v/m, la media rilevata nei 6 minuti è di 2,29 v/m.

“La campagna di monitoraggio – commenta l’assessora Montini - è uno tra gli elementi valorizzanti del nuovo regolamento per la telefonia mobile, che attraverso il supporto di una società esterna altamente specializzata ci permette di raccogliere dati e informazioni utili sia per avere il quadro aggiornato, sia per poter essere in grado di dare risposte e riscontri ai cittadini. A oltre tre anni dalla sua introduzione, questa attività di controllo ci permette anche di valutare un trend, restituendoci un quadro rassicurante, con valori massimi che si mantengono molto al di sotto della soglia di attenzione, anche prendendo a riferimento il vecchio parametro di legge di 6 v/m. Queste campagne di monitoraggio proseguiranno con periodicità, proprio al fine di continuare a valutare l’evoluzione del contesto ambientale, a tutela dei cittadini”.