Anticipi di Promozione: Roncofreddo e Bakia corsare in trasferta

Sconfitte casalinghe per Bellariva e Gambettola

A cura di Riccardo Giannini Redazione
15 novembre 2025 17:28
Negli anticipi della 13esima giornata, doppio colpo esterno: il Roncofreddo espugna 1-0 il campo del Bellariva, il Bakia di misura ha la meglio sul Gambettola, 1-2 il punteggio finale. Il Bakia aggancia a quota 23 punti il Cervia, a -2 dalla vetta occupata da Savignanese e Misano, il Roncofreddo si conferma rivelazione della stagione, con 18 punti in 12 partite giocate. Domani il big match vedrà il Cervia ospitare il Novafeltria, impegni più agevoli in trasferte per le capolista: Misano con la Reno e Savignanese con il Bagnacavallo.

Bellariva - Roncofreddo 0-1

BELLARIVA: Starna, Fabbri (40' pt Gennari), Bordoni, G.Zamagni (21' st Russo), Fini, Tonini, Zighetti, Medi, Piastra (29' st Berlini), Marchionna (35' st Rattini), Bargelli. A disp.: Fontana, S.Ronci, Magrotti, F.Ronci, Morolli. All.: D.Morolli.

RONCOFREDDO: Fabbri, Ventrucci, Scarponi, Si.Brigliadori (48' st Urbinati), Guiducci, Lessi, Kurti (37' st Fellini), Scarcella (13' st Khayat), Vivo (25' st Collini), St.Brigliadori, Brighi (25' st Toure). A disp.: Cirongu, Barducci, Zanni, Nicolini. All.: Freschi.

ARBITRO: Fornabaio di Ravenna.

RETI: 21' pt St.Brigliadori.

AMMONITI: Lessi, Si.Brigliadori.

Gambettola - Bakia 1-2

GAMBETTOLA: Foiera, Marconi (28' st Falaschi), Beaulardi (46' st Mustafa), Rushiti (41' st Dhepa), Raimondi, Cicognani, Piraccini, Pertutti, Zavatta (24' st Torroni), Longobardi, Orioli. A disp.: Smeraldi, Zannoli, Turci, Bucchi. All.: Rossi.

BAKIA: Hysa, Qatja, Bandieri, Fiaschini, Polini, Canarecci, Vitalino (43' st Grassi), Bravaccini, Lorenzini (22' st Giunchi), Toromani (48' st Quadrelli), Fe.Nava (28' st Guagneli). A disp.: Giustore, Baroni, Fr.Nava, Bonoli, Pulzetti. All.: Durante.

ARBITRO: Stano di Modena.

RETI: 10' pt Vitalino, 16' pt Zavatta, 17' st Lorenzini.

AMMONITI: Pertutti, Bravaccini, Lorenzini.

