Antiriciclaggio: le nuove regole tecniche al centro dell’incontro dei commercialisti di Rimini

L'incontro si svolgerà venerdì 17 aprile

Le nuove norme tecniche riguardanti l’antiriciclaggio saranno al centro della giornata promossa dall’Ordine dei Commercialisti e degli esperti contabili di Rimini.

Venerdì 17 aprile dalle 14.30, alla sala Sole del Centro Congressi Sgr, i professionisti riminesi si confronteranno per un aggiornamento utile a fornire indicazioni per il corretto svolgimento delle procedure di studio al fine di raggiungere la piena conformità normativa, contrastando il fenomeno del riciclaggio di denaro proveniente da canali illeciti. Un’attività che i professionisti sono chiamati a svolgere, in sinergia con le istituzioni, per salvaguardare la salute economica del sistema Paese, mettendo in atto procedure precise in concerto con i sistemi di raccolta dati e di controllo messi a disposizione dalle autorità nazionali.

L’emanazione delle nuove regole tecniche è stata dettata dall’esigenza di semplificare l’operatività dei dottori commercialisti nella gestione dell’attività antiriciclaggio ai fini del rispetto della normativa.

Interverranno Marco Abbondanza, commercialista genovese e Presidente della Commissione Antiriciclaggio del Consiglio nazionale dell’Ordine su ‘Procedure e adempimenti a supporto dei commercialisti’ e Mevio Martelli, Area imprese e commercialisti Passepartout SpA.

I temi spazieranno dagli adempimenti antiriciclaggio a carico degli studi professionali, ai controlli delle autorità e le sanzioni, gli indicatori di anomalia e le segnalazioni di operazioni sospette e le soluzioni a supporto dei professionisti.