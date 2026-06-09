Dal Rimini Calcio all'Accademia, dopo il fallimento societario: con i nuovo compagni vincono il torneo

L'Accademia Rimini Calcio ha conquistato il Torneo Allegrini di Morciano

Gli Esordienti 2014 dell’Accademia Rimini Calcio hanno conquistato il prestigioso Torneo “Mattia Allegrini” di Morciano. Dietro al successo sportivo c'è anche una storia da raccontare: quella di dieci giovani calciatori provenienti dal settore giovanile del Rimini. Dopo il fallimento della società, si sono ritrovati, con nuovi compagni, all'Accademia Rimini Calcio. Guidati da Mister Ricciatti, i giovani biancorossi hanno affrontato una stagione intensa, partecipando a tornei in tutta Italia e confrontandosi con realtà calcistiche di alto livello, mettendo poi la chiosa con il successo a Morciano. "Siamo profondamente grati all’Accademia Rimini Calcio e a Mister Ricciatti per aver accolto, accompagnato e sostenuto i nostri ragazzi in questo percorso straordinario. Dopo un momento difficile come la scomparsa del settore giovanile del Rimini FC, hanno saputo offrire ai nostri figli la possibilità di continuare a crescere insieme, dentro e fuori dal campo. Questa vittoria è il risultato del loro impegno, della loro amicizia e del lavoro di chi ha creduto in loro. Ci auguriamo inoltre che il settore giovanile del Rimini possa presto rinascere, perché rappresenta un patrimonio importante per il calcio e per tanti giovani del nostro territorio", è il messaggio dei genitori dei giovani calciatori biancorossi.