Antitrust apre due istruttorie su Activision Blizzard per Diablo Immortal e Call of Duty Mobile

Nel mirino dell’Autorità le pratiche di acquisto in-game dei titoli “free to play”, ritenute potenzialmente ingannevoli e dannose soprattutto per i minorenni

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust) ha avviato due istruttorie nei confronti di Activision Blizzard, società del gruppo Microsoft, in relazione ai videogiochi Diablo Immortal e Call of Duty Mobile. Entrambi i titoli sono presentati come “free to play”, ma consentono acquisti all’interno del gioco, una caratteristica che secondo l’Autorità potrebbe dar luogo a pratiche commerciali scorrette.

Nel dettaglio, l’Antitrust ipotizza la presenza di comportamenti ingannevoli e aggressivi, nonché possibili violazioni dei diritti contrattuali dei consumatori. Le criticità riguarderebbero in particolare le modalità con cui i giocatori vengono sollecitati a effettuare acquisti in-game, talvolta senza un’adeguata informazione sui costi reali o sulle probabilità di ottenere determinati vantaggi virtuali.

Secondo l’Autorità, tali meccanismi potrebbero configurare violazioni del Codice del consumo, soprattutto per il rischio di indurre acquisti non pienamente consapevoli, anche da parte di utenti minorenni. Proprio la tutela dei più giovani rappresenta uno degli aspetti centrali delle istruttorie avviate.

Le indagini dovranno ora accertare se le pratiche adottate da Activision Blizzard siano effettivamente lesive dei diritti dei consumatori e, in caso di esito negativo, potranno portare a sanzioni o all’obbligo di modificare i sistemi di monetizzazione dei giochi coinvolti.