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Antonelli può dare la scia a Russell: a Monza un “favore” che conviene alla Mercedes

Il pilota bolognese partirà dal fondo per la penalità sulla power unit e potrebbe aiutare il compagno in qualifica. Una scelta che potrebbe tornare utile anche a lui più avanti

A cura di Glauco Valentini Redazione
03 settembre 2026 16:46
Antonelli può dare la scia a Russell: a Monza un “favore” che conviene alla Mercedes - © Ansa
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Provincia di Rimini
Sport
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Kimi Antonelli partirà dal fondo nel GP d’Italia di Monza dopo la penalità per la quinta power unit e potrebbe sfruttare la situazione per aiutare George Russell in qualifica, dandogli la scia.

Una scelta apparentemente curiosa, visto che Russell è uno dei principali inseguitori di Antonelli nel Mondiale: entrambi i piloti britannici sono a 183 punti, contro i 242 del bolognese. Ma per Kimi il sacrificio potrebbe avere una logica.

Con la posizione in griglia ormai compromessa, Mercedes può infatti concentrarsi sulla gara e puntare a una rimonta fino alla top 5. Inoltre, favorire Russell significherebbe mantenere il rivale all'interno degli equilibri della squadra, evitando di agevolare direttamente Lewis Hamilton.

C'è poi un possibile “ritorno”: anche Russell dovrà più avanti scontare una penalità per la power unit. In quel caso potrebbe essere lui a mettere la propria qualifica al servizio di Antonelli. Un favore oggi, dunque, potrebbe trasformarsi in un vantaggio per Kimi nella parte decisiva del campionato.

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