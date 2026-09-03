Antonelli può dare la scia a Russell: a Monza un “favore” che conviene alla Mercedes
Il pilota bolognese partirà dal fondo per la penalità sulla power unit e potrebbe aiutare il compagno in qualifica. Una scelta che potrebbe tornare utile anche a lui più avanti
Kimi Antonelli partirà dal fondo nel GP d’Italia di Monza dopo la penalità per la quinta power unit e potrebbe sfruttare la situazione per aiutare George Russell in qualifica, dandogli la scia.
Una scelta apparentemente curiosa, visto che Russell è uno dei principali inseguitori di Antonelli nel Mondiale: entrambi i piloti britannici sono a 183 punti, contro i 242 del bolognese. Ma per Kimi il sacrificio potrebbe avere una logica.
Con la posizione in griglia ormai compromessa, Mercedes può infatti concentrarsi sulla gara e puntare a una rimonta fino alla top 5. Inoltre, favorire Russell significherebbe mantenere il rivale all'interno degli equilibri della squadra, evitando di agevolare direttamente Lewis Hamilton.
C'è poi un possibile “ritorno”: anche Russell dovrà più avanti scontare una penalità per la power unit. In quel caso potrebbe essere lui a mettere la propria qualifica al servizio di Antonelli. Un favore oggi, dunque, potrebbe trasformarsi in un vantaggio per Kimi nella parte decisiva del campionato.