Antonelli, un abbraccio lungo due città: la Romagna celebra il suo nuovo eroe della F1

Il pilota di San Marino incoronato dal Trofeo Bandini: "La stagione è lunga, ma spero di tornare a correre a Imola"

Grande entusiasmo tra Faenza e Brisighella per il pilota di sammarinese Kimi Antonelli, protagonista della giornata dedicata alla consegna del Trofeo Bandini. Il giovane pilota bolognese, residente a San Marino e attuale leader del Mondiale di Formula 1, è stato accolto da migliaia di tifosi che hanno affollato piazze e strade per salutarlo.

A Faenza, arrivato a bordo di una Mercedes Amg Gt3 personalizzata, ha ricevuto il saluto delle autorità cittadine e un omaggio in ceramica faentina. Successivamente si è spostato a Brisighella, dove il centro storico è stato gremito di appassionati.

«È un giorno davvero speciale, lo ricorderò per sempre», ha dichiarato Antonelli, che si è fermato a lungo per selfie e autografi. Sul campionato ha commentato con prudenza: «È un bel momento, ma la stagione è ancora lunga». Il pilota ha inoltre espresso il desiderio di rivedere la Formula 1 a Imola: «Spero che si possa tornare a correre lì, è il mio circuito di casa».

La giornata si è conclusa in piazza Marconi con la consegna del Trofeo Bandini e la dedica del riconoscimento alla famiglia, al team e ai tanti tifosi presenti.